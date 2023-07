Angelo Bolaffi | Sul nazismo è caduto un tabù indicibile AfD esprime la rabbia della Germania dell' est

(Di martedì 4 luglio 2023) Il filosofo e germanista invita alla prudenza sulla svolta verso l'estrema destra. "I conti col passato insono stati fatti molto più in maniera approfondita rispetto all'Italia. AfD è di estrema destra ma non si azzarda a rivangare il passato hitleriano, mentre Meloni ancora deve togliere la fiamma"

Sono le conclusioni alle quali giunge, filosofo e germanista, fra i più importanti studiosi della Germania e già direttore dell'istituto italiano di cultura di Berlino, nella ...E sempre dal 1963,Tenconi si aggiudicò per cinque anni consecutivi il Trofeo Europeo della ... Nonostante la casa d'asteha reso noto che tra i vari lotti a disposizione, batterà a ...Sono le conclusioni alle quali giunge, filosofo e germanista, fra i più importanti studiosi della Germania e già direttore dell'istituto italiano di cultura di Berlino, nella ...

Angelo Bolaffi: "Sul nazismo è caduto un tabù indicibile. AfD ... L'HuffPost

Il filosofo e germanista invita alla prudenza sulla svolta verso l'estrema destra. "I conti col passato in Germania sono stati fatti molto più in maniera ...Che strano effetto. Avere nostalgia di qualcosa che non si è stati, di qualcosa che non si è vissuto, di qualcosa a cui - magari - non si sarebbe aderito, ma al massimo si ...