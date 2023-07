Andrea Riffeser Monti riconfermato presidente della Fieg

(Di martedì 4 luglio 2023) Si sono tenute oggi a Roma le assemblee degli organi socialiFederazione Italiana Editori Giornali, che hanno rinnovato le cariche per il triennio 2023-2026. L'Assemblea generale ha confermato per acclamazione. Lo spiega una nota., nel ringraziare gli editori associati per la fiducia, dopo aver ripercorso l’attività dei suoi cinque anni...

Fieg: Andrea Riffeser Monti rieletto Presidente Engage

