Ancora temporali oggi | ma la seconda ondata di caldo è vicina

(Di martedì 4 luglio 2023) Per l'anticiclone africano bisognerà aspettare venerdì 7 lugliomaltempo al Nord, ma sta per tornare l’anticiclone africano.e domanisparsi, ma forti, sono previsti sui rilievi e in Pianura Padana con possibile grandine, poi pronti alladidella stagione. Da venerdì 7 luglio si cambia, con temperature massime fino a 45°C. Ma almeno fino a giovedì 6 luglio sarà necessario continuare ad avere un livello di attenzione piuttosto alto verso iche proseguiranno a minacciare non solo le regioni alpine e prealpine, ma occasionalmente anche la Valle Padana e alcune zone della dorsale appenninica centro-meridionale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

BOLOGNA " Forte ondata di maltempo in Emilia - Romagna, con temporali e grandinate a partire dal tardo pomeriggio. Segnalati nubifragi con vento intenso in alcune zone del Bolognese, lungo l'asta della via Emilia fino a raggiungere la città, con chicchi di ...

