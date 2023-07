Ancelotti in Brasile | Arthur | «Chi ci ha lavorato dice sia fantastico»

(Di martedì 4 luglio 2023) Le parole di, centrocampista brasiliano della Juve, sul possibile approdo di Carlosulla panchina delIn una intervista rilasciata a Mundo Deportivoha parlato della possibilità di vedere Carlosulla panchina del. Di seguito le sue parole. «È un grande allenatore, che ha vinto molti titoli. Ho amici e colleghi che hannocon lui, mi dicono che è una persona fantastica. Non spetta a me ma penso sarebbe un ottimo allenatore per il».

Le parole di Arthur, centrocampista brasiliano della Juve, sul possibile approdo di Carlosulla panchina delIn una intervista rilasciata a Mundo Deportivo Arthur ha parlato della possibilità di vedere Carlosulla panchina del. Di seguito le sue parole. "...: TORNARE IN NAZIONALE E' UN OBIETTIVO, UNA SFIDA O UN'OSSERSSIONE - 'Le tre cose. Ho molta voglia. La prossima stagione è decisiva per la mia carriera'.POSSIBILE NUOVO CT VERDEORO ...Un pensiero anche su Carlo, che sembrava destinato alla panchina del: "È un grandissimo allenatore , se ne parla in tutto il mondo ma io non ho più notizie di voi" . Ibanez rivela ...

Ancelotti nuovo ct del Brasile Arthur: "Chi ha lavorato con lui mi dice che è fantastico" TUTTO mercato WEB

Arthur, centrocampista di proprietà della Juventus, nel corso dell'intervista con il Mundo Deportivo si è soffermato anche con un commento sulla possibilità che ...Il centrocampista brasiliano rientrerà alla Juve dopo la parentesi negativa di Liverpool: "Ho un contratto, ma il mercato è lungo".