Analista finanziario cercasi | l’UniVertis presenta i corsi della sua business school Incontro online il 6 luglio

(Di martedì 4 luglio 2023) Un’occasione, virtuale, per approfondire compiti e opportunità che possono aprirsi per quei giovani che decideranno di diventare analisti finanziari di venture capital e private equity. Tutto parte da un’idea di Amedeo Giurazza, Ceo di Vertis, la prima SGR (società di gestione del risparmio) del sud Italia attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital. L’appuntamento è per il 6alle ore 18:00. L’evento aperto a tutti gli interessati sarà digitale: per iscriversi al webinar in maniera totalmente gratuita sarà possibile collegarsi al sito bit.ly/(o trovare su EventBrite l’appuntamento corrispondente). “Nei prossimi giorni – racconta Giurazza – raccoglieremo le ultime iscrizioni in vistapartenza. Questosegue lezioni ...

"Abbiamo la certezza " continua Giurazza " di sapere quale tipo di professionisti il mercato italiano ha bisogno: con il nostro master dedicato agli analisti finanziari di venture capital

