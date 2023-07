Amerigo Vespucci parte per giro del mondo | Crosetto | Al suo passaggio il mondo vedrà l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) (Agenzia Vista) Genova, 01 luglio 2023 "Questa nave sarà accolta in modo straordinario perché in ogni nazione che arriverà non arriverà solo la nave più bella del, ma arriverà l'", le parole del ministroa Genova per lanza dell'per ildel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev