America’s Cup 2024 | Mediaset si aggiudica i diritti per la trasmissione in chiaro

(Di martedì 4 luglio 2023) Saràa trasmette inla 37esima edizione dellaCup, prestigiosa competizione di vela che andrà in scena a Barcellona dal 22 agostoa fine ottobre dello stesso anno. Saranno Italia Uno e Canale 20 a seguire le regate in cui Emirates New Zealand proverà a difendere il suo titolo. Già quest’anno, però, si svolgeranno le regate preliminari, tappe di avvicinamento alla Coppa America, tutte trasmesse sul Canale 20 di: dal 14 al 17 settembre 2023 a Vilanova i La Geltrù, in Spagna, e dal 29 novembre al 2 dicembre 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita. Protagoniste Luna Rossa, Ineos Britannia, la svizzera Alinghi, la statunitense American Magic e la francese K-Challenge Racing. SportFace.