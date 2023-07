Ambiente | imbrattare monumenti e opere | quasi un italiano su due boccia queste azioni di protesta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. - (Adnkronos) - Nel 2023 cresce sia la quota dei conoscitori dell'economia circolare che arriva al 45% (segnando un incremento del +5% rispetto a cinque anni fa); sia il numero dei cittadini, ben il 60%, secondo i quali i green job aumenteranno in futuro (+12% rispetto al 2022). È fondamentale però una maggiore consapevolezza della leadership italiana nel settore visto che il 43% dei cittadini non sa e non ritiene credibile che l'Italia abbia la percentuale più alta in Europa sul riciclo dei rifiuti. Idee chiare e grande consapevolezza invece sulla crisi climatica: il 63% dei cittadini ritiene i disastri (siccità, alluvioni e trombe d'aria, ecc...) la prima conseguenza dei cambiamenti climatici che generano a cascata conseguenze economiche per gli individui (aumento del costo dei prodotti alimentari e della vita più in generale). Ledi ...