Amadeus lancia frecciatine | “Gli idioti parlano sempre” Fiorello “punge” Sgarbi e Morgan

Leggi su howtodofor

(Di martedì 4 luglio 2023)è uno dei conduttori più gentili e affabili in circolazione ed è davvero difficile fargli perdere la pazienza. Eppure nelle scorse ore, ha perso il suo consueto aplomb. “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente – ha scritto su Instagram – Sfortunatamente glivoglionoparlare. Più volte ho constatato che è proprio così”. Il post ha acceso i social stuzzicando la curiosità dei follower: “Raccontaci tutto Ama”, “Ama che succ scrivi in direct (sarebbe la chat di Instagram)”, “Nerissimo”, “Chi ti ha spezzato il cuore Ama?”, “Le brutte intenzioni, la maleducazione”, “È inutile che mandiamore, perché l’arco l’abbiamo noiæ”, “Basta con questi commenti, non posso mettere like a tutti”, “Manca lo stato su Whatsapp e siamo apposto”, “Come disse la ...