Alunna con obbligo di interprete per disprassia verbale | fa ricorso al Tar e lo vince La scuola dovrà garantirlo

(Di martedì 4 luglio 2023) Una studentessa di 15 anni, colpita da, ha vinto unlegale per avere diritto a undella lingua dei segni in classe. L'articolo .

...un decreto presidenziale ha dato il via libera all'di poter accedere alla prova suppletiva. Ma la vicenda non è ancora del tutto chiusa. Già, perché i legali che assistono la giovane ...Si partirà dalla scuola frequentata da Michelle, l'istituto Gasmann,un minuto di silenzio poi ... 'La fiaccolata di domani è in memoria della miaMichelle, lo scopo è di diffondere un ..."La fiaccolata di domani è in memoria della miaMichelle, lo scopo è di diffondere un ... e per questo ho deciso di attivare anche un sostegno psicologico per i ragazzi,la Asl. Spero " ...

Scuola, bocciata con 5 insufficienze: vince il ricorso al Tar. Studentessa di Trento potrà fare l'esame di maturità Corriere della Sera

La destinazione favorita è l'Italia e nella top ten delle mete entrano, per la prima volta, anche alcune località meno note del Lazio e del Piemonte ...“Aumenta il numero di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane", spiega, “ma quasi il 40% dei docenti non possiede una formazione specifica”. Per il sindacato occorre “abolire il ...