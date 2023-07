Altro volto noto per i talk show di Mediaset | dove finisce Minzolini

(Di martedì 4 luglio 2023) Nuovi cambiamenti nei palinsesti televisivi, in particolare sarà la fascia access prime time ad essere rivoluzionata. Molti i volti nuovi che i telespettatori si troveranno davanti. Su Rete4, come riferisce Lapresse, Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli avrà in conduzione una settimana Nicola Porro e l'altra Bianca Berlinguer, che lunedì si è dimessa dall'incarico di direttore in Rai. Per la stessa trasmissione del weekend dovrebbe arrivare invece Augusto, l'ex direttore del Tg1 che entra così nella squadra dei conduttoridalla porta principale.dovrà vedersela contro Massimo Gramellini che al sabato sarà su La7 dopo aver lasciato Rai3 e il programma Le Parole. Berlinguer, spiega TvBlog, condurrà anche unnella prima serata del martedì di Rete4, ...

... molte operazioni alsfigurato dall'acido, tanti incontri pubblici per raccontare la sua ... Oggi non vive più a Pesaro e fa il difensore civico della Regione Toscana, dove si occupa tra l'di ...Con lei in campo c'era unnoto del panorama televisivo italiano, vale a dire la conduttrice, showgirl e attrice italiana Alessia Mancini . Monica Bertini, vacanze da sogno e look ...E' stato sottoscritto oggi un memorandum d'intesaa favorire la cooperazione per lo sviluppo tra il Kuwait Fund for Arab Economic Development (...dello sviluppo sostenibile) e dall'dalle ...Dobbiamo questa parola, un insieme di regole per la risoluzione di un calcolo numerico, al genio di un matematico arabo e a un pisano curioso ...Meghan Markle sta affrontando un periodo poco fortunato dopo il contatto saltato da 20 milioni di dollari con Spotify arriva altro duro colpo ...