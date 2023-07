All’origine del mito | l’alta moda Dior ci riporta all’antichità

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 4 luglio 2023) Life&People.it Ritornare al passato per leggere il futuro. Ha un sapore di antico e regale la collezioneHaute Couture Autunno Inverno 2023-2024 che ha aperto la Fashion Week di Parigi di alta. Un vero e proprio trionfo della sartorialità quello realizzato da Maria Grazia Chiuri che, questa volta, ha voluto fare emergere la regalità dei tessuti andando a indagare la grande potenza del corpo femminile filtrandolo con una visione filosoficamente interessante incentrata sulla figura di Penelope, proto femminista per eccellenza. Lo spettacolo deve continuare Un opening, è doveroso precisarlo, tutt’altro che semplice. La rassegna parigina si è infatti aperta in un clima tesissimo, contrassegnato dalle feroci proteste scaturite dall’omicidio di Nahel, il diciassettenne assassinato da un poliziotto che ha portato a diverse notti di tafferugli ...