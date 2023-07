Allerta su Zaporizhzhia | Zelensky risponde all’allarme dei russi | «Vogliono simulare un attacco | il mondo non può non vedere»

(Di martedì 4 luglio 2023) Laa è convinta che l’Ucraina per questa notte, tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio, abbia preparato unalla centrale nucleare di. Al lungo al centro delle attenzioni delintero, considerata la vulnerabilità del sito, negli ultimi giorni la tensione è tornata a salire. Appena ventiquattr’ore fa, Volodymyrha condiviso le sue preoccupazioni sulla possibilità che laa voglia innescare una «esplosione nucleare controllata», mentre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev dichiarava che «un’apocalisse nucleare non è solo possibile, ma anche abbastanza probabile». Nel suo messaggio serale, il presidente ucraino ha risposto alle accuse di Mosca sul presunto imminentealla centrale da parte di ...

"I nostri servizi segreti ci informano che le truppe russe hanno collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto di alcune unità di potenza della centrale nucleare di", denuncia Zelensky, ...Il sindaco diOrlov lancia l'ennesimo: "Circa 100 dipendenti del monopolio nucleare russo Rosatom hanno lasciato la centrale" aggiungendo che 6mila lavoratori dell'impianto si ......trovare una nuova fonte d'acqua per raffreddare i reattori " della centrale di. ... i rischi: i nostri approfondimenti Cos'è e come funziona It - Alert, il nuovo sistema di...

La più grande centrale nucleare d'Europa resta in ostaggio. Denuncia ucraina: "È minata e la stanno abbandonando" ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 3 luglio, 100 dipendenti russi hanno lasciato la centrale nucleare mentre ...