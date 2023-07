Allarme creme solari | non usare mai questi tipi | salute in pericolo

Leggi su chenews

(Di martedì 4 luglio 2023) È stato lanciato l’per alcune. Gli esperti hanno avvertito che non bisogna maialcuni, altrimenti lasarà a rischio. L’arrivo dell’estate e delle vacanza al mare fa tornare l’imminente attenzione riguardo alla protezione della pelle agli insistenti raggi. In tal senso, la crema solare è un prezioso alleato, rappresentando il mezzo perfetto per tutelare il nostro corpo. Di recente, però, alcuni esperti hanno messo in guardia i cittadini su alcune marche. Attenzione alle– CheNews.itFin da quando si è piccoli si sottolineate l’importanza dile. Un uso massiccio ne è stato sensibilizzato e ...