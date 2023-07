Alla biblioteca degli Arconi presentato l’ultimo libro del professor Stefano Ragni | «Gli Inglesi alla Stranieri 1944-1946 | dai concerti dell’Army School of Education agli Amici della Musica» casa editrice Il Formichiere

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 4 luglio 2023) di Giovanni Maggio Ieri pomeriggio tre storici di rilievo, l’assessore Leonardo Varasano, il rettore dell’Università per, Valerio de Cesaris, e Ruggero Ranieri di Sorbello, presidenteomonima Fondazione, hannoil volume che, docente di storiadell’ateneo internazionale ha dedicato a unoaspetti meno noti del passato cittadino. La permanenza per quasi due anni dei militaria palazzo Gallenga, nel momento in cui ne era rettore il commissario straordinario Aldo Capitini, coincise con l’insediamento dei corsiArmyof, un organismo con cui i britannici, già all’indomani...