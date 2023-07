Alimenti | Forlini Unaitalia | Bene governo su stop carne laboratorio e svolta con Tea

(Di martedì 4 luglio 2023) "i primi provvedimenti dell'attuale maggioranza, come il segnale politico sullaprodotta in, laimpressa sul tema delle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) che ...

'Le recenti esperienze sui dossier strategici per il settore - continua- ci insegnano che non possiamo continuare a dipendere dagli studi di centri di ricerca e università, molto spesso del ...

Alimenti, Forlini (Unaitalia): "Bene governo su stop carne laboratorio ... Adnkronos

Così il presidente di Unaitalia durante la sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione nazionale delle carni bianche italiane ...