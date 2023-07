Alfonso Signorini gela tutto sul GF Vip 8 | smentiti i rumor sulle opinioniste? FOTO

(Di martedì 4 luglio 2023) Da questa mattina c’è grande fermento sul web in quanto non si sta facendo che parlare del GF Vip 8 e, sopratdelle possibili future. Ebbene, ad entrare a gamba tesa sulla faccenda ci ha pensato. Il conduttore di questa edizione del reality show, infatti, è intervenuto sui social con un post L'articolo proviene da KontroKultura.

"Quante se ne leggono.", ha scrittosu Instagram in uno dei suoi rari "moti di protesta" contro le indiscrezioni che aleggiano sul suo programma. Parliamo naturalmente del GF Vi p sul quale, da quando si è conclusa l'...Ora, in una recente intervista, Nikita è tornata a parlare del reality show rivolgendosi direttamente ade, inoltre, ha anche espresso il proprio parere in merito alla fine della ...... la vip della tv spagnola di origine venezuelana, che si è fatta conoscere per la prima volta in Italia proprio grazie al reality show condotto da. I fan dei due ex Vipponi proprio ...

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e quel commento che non passa inosservato... ComingSoon.it

Intervistata da Turchese Baracchi nel programma radiofonico "Turchesando", in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, Nikita ha voluto parlare della coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonel ...Alfonso Signorini nelle scorse ore ha scritto un post sui social tramite il quale sembrerebbe aver voluto smentire i rumors emersi nelle ultime ore sulla nuova edizione del Grande Fratello. Manca anco ...