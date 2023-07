Alessia Marcuzzi | è il suo l’abito più bello dell’estate | boom di like in pochi minuti

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 4 luglio 2023) In attesa di capire quali nuove trasmissioni condurrà,ha deciso di mostrare la sua bellezza in un’abito da urlo. Cinquant’anni e non sentirli perche lo scorso novembre, è del segno dello Scorpione, ha festeggiato il prestigioso traguardo. Ancora oggi la showgirl, che si è recentemente concessa un po’ di svago a Formentera, appare come una delle donne più belle d’Italia. Il suo fisico scolpito nella palestra e nel duro lavoro le permette di indossare qualsiasi tipo di abito, per questo è ancora una delle testimonial più ricercate.incanta i social,diper il suo vestito – (Foto: Ansa) – Grantennistoscana.itSoprattutto sui social dove vanta ben 5 milioni e mezzo di followers. Traguardo ...