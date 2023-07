Al via domani la Viareggio-Bastia-Viareggio trofeo Angelo Moratti

(Di martedì 4 luglio 2023) Con la cerimonia di apertura e l’alza bandiera previstaalle 19 davanti al Club Nautico Versilia, prenderà ufficialmente il via l’edizione 2023 della, organizzata dal Club Nautico Versilia sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con U.V.A.I e Navigo, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di, Comune di, Marina Militare, Associazione Marevivo e il supporto della Capitaneria di Porto di...

Suprosegue il Blog mafie , da un'idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Il clima di terrore instaurato nella zona di Brancaccio,Conte Federico eGiafar da chi ...Nell'area dell'ex mattatoio prende infatti ilTestaccio Estate, la rassegna all'insegna della ... dell'editoria, del cinema e del giornalismo su temi di grande attualità: si cominciacon il ...Ed il Frosinone che si riaffaccia in Serie A (il calendario) deve ritagliarsi un suo spazio ... Dopo 9 anni dunque Stirpe è tornato in Lega, prendendo parte a Milano inRossellini all'...

Al via domani 5 luglio, a Carbonia, il primo appuntamento di ... La Provincia del Sulcis Iglesiente

L'estrazione del calendario dà ufficialmente il via alla Serie A 2023/24. In base a cosa vengono scelti gli accoppiamenti e, soprattutto, chi lo fa A spiegare la procedura ci ...Al via la seconda edizione del premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”, sul tema “La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. L’iniziativa è organizzata ...