AIIC lancia la campagna mondiale Speak Your Truth | Empowering Through Interpreting per celebrare il potere del multilinguismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) GINEVRA, 4 luglio 2023/PRNewswire/L'International Association of Conference Interpreters (Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza) celebra iltrasformativo delcon relatori di alto livello di vari settori. https://.org/site/è unaglobale che vede la partecipazione di Amélie de Montchalin, Rappresentante Permanente della Francia presso l'OCSE, Sim Ann, Ministro degli Affari Esteri di Singapore, Gianrico Carofiglio, romanziere ed ex magistrato italiano, Craig Spence, Chief Brand and Communications Officer di IPC e altre persone influenti, che svelano il ...