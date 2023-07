Ai domiciliari perseguita l' ex | lei si suicida La donna lo aveva fatto condannare per violenza sessuale

Del caso dovrà occuparsi ora la Procura nissena che dovrà accertare se qualcosa nei controlli a cui il romeno era sottoposto, essendo ai, non abbia funzionato. Il 28 giugno era andata a ...ARTICOLO PRECEDENTE Montecorvino Pugliano,l'ex moglie: uomo finisce aiARTICOLO SUCCESSIVO Paura a Sarno: sparati colpi di pistola Ultime notizie Zerottonove Cisl Salerno, ...ARTICOLO PRECEDENTE Fiume Po, trovato cranio di homo sapiens ARTICOLO SUCCESSIVO Montecorvino Pugliano,l'ex moglie: uomo finisce aiUltime notizie Zerottonove Cisl Salerno, ...

Ai domiciliari perseguita l'ex, lei si suicida - Sicilia Agenzia ANSA

Era stato condannato a 11 anni per violenza sessuale e maltrattamenti alla ex E' accaduto a Riesi, paese della provincia di Caltanissetta. Il 28 giugno era andata a denunciare per stalking l'ex che av ...Due giorni prima la donna lo aveva denunciato per stalking. Non si sentiva sicura. La Procura dovrà ora capire come l’uomo abbia potuto continuare a perseguitarla nonostante fosse controllato ...