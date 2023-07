Agricoltura | De Castro | Clima è cambiato in Ue | sforzo per raccontare passi avanti su green

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Il, c'è una pressione di carattere ambientale a Bruxelles a causa di fortissime associazioni animaliste europee. Per la prima volta vediamo una pressione così forte sull'opinione pubblica, tutti contro la Pac e l'". E' l'allarme lanciato da Paolo De, eurodeputato e membro della commissionedel Parlamento europeo intervenuto all'assemblea annuale di Unaitalia, l'associazione dei produttori di carni bianche italiana. "Anche in paesi tradizionalmente vicini all'come la Francia, non c'è giorno i cui i giornali attaccano l', in quanto non è biologica, non è attenta all'uso della chimica e questo sta cambiando l'opinione pubblica" ha sottolineato De...

... tra gli altri, Luca De Carlo, presidente della Commissionedel Senato, Carlo Alberto Buttarelli, presidente Federdistribuzione; Paolo De, eurodeputato e relatore della proposta ......viene impiegata per trasformare i rifiuti organici in concime naturale da utilizzare in. La prima grande criticità nel progetto di Arlena die che il sindaco proprio non comprende ...Ne discuteranno Paolo De, Commissione per l'e lo sviluppo rurale del Parlamento Europeo ; Alessandro Galella, Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della ...

Agricoltura, De Castro: "Clima è cambiato in Ue, sforzo per ... Adnkronos

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il clima è cambiato, c’è una pressione di carattere ambientale a Bruxelles a causa di fortissime associazioni animaliste europee. Per la prima volta vediamo una pressione c ...Il primo cittadino ha scritto una lettera farcita di imprecisioni e falsità che i suoi concittadini non meritano e che possiamo riassumere in un solo concetto: ...