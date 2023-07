“Aggressione sessuale” | arrestati in Spagna i fratelli imprenditori Piero e Mario Pini | i re della bresaola valtellinese

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono accusati dia danno di una dipendente e di altri presunti reati “contro i diritti dei lavoratori”: per questo i dueitaliani, titolari dell’omonima azienda internazionale di salumi, e proprietari indel più grande macello d’Europa, il Litera Meat, con sede a Binéfar, nel nord dell’Aragona, sono statie condotti in carcere preventivo. È la stampa spagnola a riportare la notizia:, rispettivamente 66 e 70 anni, da tempo residenti a Binéfar (Huesca), sono statinella notte tra giovedì e venerdì, in seguito ad una denuncia presentata all’inizio di giugno da una donna che si è presentata alle ...

I due imprenditori, 66 e 70 anni rispettivamente, sono accusati di '' e 'contro i diritti dei lavoratori'. A riportarlo sono diversi media locali, tra cui El Heraldo de Aragón. La donna ha riferito di essere stata vittima di un'e di altri presunti reati in violazione delle leggi sul lavoro. Le autorità spagnole hanno quindi proceduto con l'arresto dei ...

