Agatha | Coven of Chaos | tornerà anche Evan Peters nella serie Marvel?

(Di martedì 4 luglio 2023) Alcuni rumor danno per certo il ritorno dinei panni dello stesso personaggio già apparso in WandaVision. Secondo una nuova indiscrezione che circola sui social media, pare chedovrebbe riprendere il suo ruolo di WandaVision inofincentrata sul personaggio interpretato da Kathryn Hahn. Non si conoscono ulteriori dettagli sull'entità del suo ruolo,se il modo in cui la storia del personaggio si è conclusa nel finale di WandaVision è stato innegabilmente affrettato. Per questo motivo, sarebbe divertente scoprire quanto lo sfortunato Ralph fosse consapevole del suo ruolomanipolazione della Strega Scarlatta. È difficile non sperare che la magia di ...

Ma non è tutto, perché finito Loki arriverà Echo che debutterà il 29 novembre, la seconda stagione di What if..., Ironheart,of Chaos e Daredevil: Born Again, per questi ultimi titoli ...Aubrey Plaza interpreta un ruolo misterioso inof Chaos, e dice che la serie è 'il materiale Marvel più elevato là ...of Chaos è lo spin - off della serie MCU Wandavision, in cui la strega Wanda assoggetta al suo volere una piccola cittadina per poter soddisfare il proprio desiderio di avere una ...

Agatha: Coven of Chaos, tornerà anche Evan Peters nella serie ... Movieplayer

Evan Peters returned as Quicksilver in WandaVision, only to later be outed as an actor called Ralph Bohner. Now, it sounds like the mysterious character's story will continue in Agatha: Coven of ...Evan Peters reportedly joins the cast of Marvel’s superhero series ‘Agatha: Coven of Chaos,’ reprising his ‘WandaVision’ character Ralph Bohner. The spin-off series revolves around Agatha Harkness, a ...