Afghanistan | parrucchieri e saloni di bellezza vietati per le donne | i talebani ne ordinano la chiusura

Leggi su tpi

(Di martedì 4 luglio 2023), iladidiSono passati poco meno di due anni da quando isono tornati al potere inpromettendo che non avrebbero limitato allené il diritto allo studio né quello al lavoro. La promessa non solo non è stata mantenuta ma dal 15 agosto 2021, giorno in cui ihanno ufficialmente riconquistato Kabul, hanno limitato, un pezzo alla volta, la libertà delleafghane. L’ultima proibizione in ordine di tempo riguarda ie idiper, che dovranno essere chiusi entro un mese così come ...