Affitto e contestazione della delibera condominiale | occhio alla normativa aggiornata

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 4 luglio 2023) Come si risolve una disputa tra condominio e inquilino nel 2023? La legge italiana prevede unaprecisa contro la. I contrasti tra un inquilino e il resto del consigliosono all’ordine del giorno in Italia, in particolare quando si parla di. La Legge italiana prevede delle regole precise per le delibere condominiali così come per la possibilità del condomino di contestarle. Se non ti sta bene una decisione del condominio puoi contestarla – ANSA – ilovetrading.itPuò capitare in una società in miniatura come quella che si crea all’interno di un condominio che la decisionecomunità presa per maggioranza non stia bene a uno dei membri. In questo caso parliamo delle decisioni del consigliosu qualche ...