AEW | “I fischi per CM Punk non mi sorprendono per niente ”

(Di martedì 4 luglio 2023) CM, uno dei migliori wrestler presenti attualmente nel roster della AEW, ha fatto il suo grande ritorno nella compagnia detenuta da Tony Khan il 17 giugno di quest’anno nel primo episodio di Collision. Nonostante il grande impatto del suo ritorno, il wrestler non è stato accolto come forse l’avrebbe accolto la sua città natia, ovvero Chicago. Di fatto durante lo show e durante il suo match contro Satoshi Kojima, è stato inondato dai “boo” del pubblico. Tony Khan si espresso proprio riguardo a questo fenomeno. “Non sono rimasto minimamente sorpreso da questo visto che eravamo in Canada e viste le cose che sono successo prima del suo ritorno e degli eventi che sono accaduti dall’ultima volta che ha combattuto nel ring. “ ha detto Khan durante “Busten Open”. “Andando avanti troveremo grandi risposte da parte del pubblico, ma, proprio come una squadra, ...

MJF è l’attuale campione del mondo AEW e si considera davvero il miglior wrestler del pianeta in questo momento. Raramente combatte, il che fa sembrare ogni suo match un grosso affare. Ha anche sconfi ...Uno dei match della foltissima card di Forbidden Door è stato Jack Perry, comunemente conosciuto come Jungle Boy, vs Sanada, con in palio l'IWGP World Heavyweight Championship. Quest'ultimo non ha fat ...