La certificazione, da parte di SBTi (the 'Science - Based Target initiative'), dei target di decarbonizzazione del gruppo Mundys, che come noto include anche, è in fase molto avanzata, esi ...Aeroporti di Roma () , società del gruppo Mundys che gestisce gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, hacon successo il nuovo Sustainability - Linked bond che collega direttamente il costo del debito ...... anche l' insediamento nel 2001 nello stabilimento di Campogalliano ,a pochi passi dall'...List' della Prefettura di Modena e a catalogo comprende numerosi prodotti con omologazionee ...

ADR, collocato Sustainability-Linked bond da 400 milioni di euro LA STAMPA Finanza

L'obbligazione collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L'emissione prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione il 10 luglio 2033 e i ...Adr: collocato con successo il nuovo Sustainability Linked Bond per 400 milioni di euro. Tutti i dati e le informazioni sull'accordo ...