- - > Leggi Anche 'Il cognome paterno è disuguaglianza tra genitori', la motivazione della: lesivo che l'ordine dei cognomi non possa essere invertito La norma in questione, nel ...... a emanare una norma che consenta il matrimonio egualitario e l'accesso allecosì come ... Però, laha evidenziato che l'adozione nei casi particolari non protegge abbastanza e ha ...Poiché il Parlamento non ha obbedito, lapare si stia preparando a intervenire lei stessa con una sentenza "creativa".

Adozioni, Consulta: il maggiorenne può aggiungere il nuovo cognome al proprio TGCOM

La Consulta torna a occuparsi di cognomi. Dopo le sentenze con cui definiva “il cognome solo del padre un retaggio patriarcale” ora ha deciso che chi è adottato quando è già maggiorenne può aggiungere ...La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza ...