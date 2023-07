Addio a Fabrizio Zampa | storico giornalista che aveva dedicato la vita a scrivere di musica

(Di martedì 4 luglio 2023) Scomparso all'età di 85 anni la storica firmale de "Il Messaggero". Iniziò come batterista dei "The Flippers" in cui suonava anche Lucio Dalla

Figlio del regista Luigi Zampa , uno dei padri del neorealismo e della commedia all'italiana,Zampa, prima che gli si aprissero le porte del giornalismo era stato il batterista dei Flippers ,...... ammettiamolo, anche piuttosto sconclusionato) post pubblicato su Instagram,Corona ha ... Corona sembra non aver preso bene l'di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque , l'unica tra tutti a ...Zampa dai Flippers alla tv e al cinema fedele alla musica Negli anni SessantaZampa si afferma come musicista: è batterista nello storico complesso (come si chiamavano allora) dei ...

Addio a Fabrizio Zampa, cronista e critico musicale del Messaggero: “Inarrestabile e pieno di… Il Fatto Quotidiano

Scomparso all'età di 85 anni la storica firma musicale de "Il Messaggero" Fabrizio Zampa. Iniziò come batterista dei "The Flippers" in cui suonava anche Lucio Dalla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...