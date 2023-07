Accadia | venti milioni di euro da New Generation Eu per contrastare lo spopolamento Lo dice il sindaco

(Di martedì 4 luglio 2023) Di seguito da agenzia Dire: Nel Comune dici sarà probabilmente un’ inversione di rotta, finalizzata agli obiettivi del Bando della NewEU, che si propone dilodelle aree interne, in particolare dell’area dei monti Dauni meridionali”. Lo spiega, intervistato dal direttore della Dire Nico Perrone, ildie presidente dell’Area di sviluppo industriale (Asi) Foggia, Agostino De Paolis, che grazie a questo progetto si è aggiudicato 20dida investire nello sviluppo e nella rivalutazione del comune pugliese. “È un’area importante- prosegue- che fa da collegamento, anche storico, tra la Campania, la Basilicata e la Puglia. Un’area, dunque, sostanzialmente al confine tra queste tre ...

