Abusi sessuali su minore | infermiere condannato a 6 anni e 3 mesi

(Di martedì 4 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Avrebbe commessosu un, all’epoca 16enne del quale avrebbe conquistato la fiducia con regali e confidenze. Per questo motivo, undi Grottaglie di 54, nel marzo del 2022 è finito ai domiciliari dopo la denuncia della mamma del, che si era insospettita a seguito di quel legame morboso e per gli strani atteggiamenti notati nel figlio. L’uomo, finito ai domiciliari, è statoieri in primo grado dal Tribunale di Taranto alla pena di 6e 3per il reato disu minori.su, la condanna dopo i fatti I fatti sarebbero avvenuti ...

Arresto e carcere preventivo in Spagna per Piero e Mario Pini, fratelli italiani proprietari del mattatoio Litera Meat nel nord dell'Aragona dell'omonimo gruppo italiano della salumeria che, tra le ...... che deteneva un'enorme quantità di file riproducenti scene raccapriccianti di violenzesu bambini, alcuni dei quali in tenera età. L'uomo, già in passato condannato e detenuto persu ...... che aveva un archivio con un'enorme quantità di file con scene di violenzea bambini, alcuni dei quali in tenera età. L'uomo, già in passato condannato e detenuto persu minori, è ...

Abusi sessuali, arrestati in Spagna i due fratelli Piero e Mario Pini: sono i re della bresaola valtellinese IL GIORNO

Nel corso della perquisizione in casa dell’indagato sui dispositivi e nei cloud sono stati trovati circa 10 mila file tra video ed immagini pedopornografiche.Un uomo di 38 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di più di 10 mila file, tra video ed immagini, riproducenti scene di violenze sessuali su bambini, alcuni dei quali in tenera età ...