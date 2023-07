A Lecce il più giovane diplomato | Luigi ha 17 anni e ha concluso in 4 anni con 100

(Di martedì 4 luglio 2023) È nato il 18 aprile 2006, ha da poco compiuto 17, si è iscritto a scuola a 5e, per la scuola superiore, ha scelto il percorso di Sperimentazione Quadriennale (diploma in 4), questa particolare combinazione di fattori e di scelte ha fatto sì cheCarratta con ogni probabilità possa essere considerato il piùd’Italia. L'articolo .

La dimostrazione pratica si è avuta con i due gol - fotocopia di Baschirotto contro Milan e Cremonese, tra iimportanti della stagione del: entrambi sono stati ovviamente preparati in ...... muore 72enne 04/07/2023 - 08:52 Redazione Cronaca 0 1.484- Tragedia questa mattina a, ... All'arrivo dei soccorsi per lui non c'era giànulla da fare, il suo cuore aveva cessato di ...... quando era stata dichiarata infetta l'intera provincia di, agli attuali oltre 750mila ettari,...a tre anni" "Gli effetti di questi interventi sul territorio stentano a vedersi e c'è sempre...