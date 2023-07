4 luglio 2023 | la rassegna stampa

La Notte Rosa delavrà inizio il 7e già in quella giornata saranno davvero tantissimi gli eventi a cui partecipare. Nella splendida cornice di Comacchio , un borgo della provincia di ...Un elicottero , con a bordo 5 persone, è precipitato in Alta Valsesia sul Monte Rosa nella mattina di martedì 4. L'incidente è avvenuto attorno alle 7.45 a una quota di circa 4.500 metri in territorio svizzero e dalle prime informazioni ci sarebbe un ferito grave. Elicottero precipita sul Monte Rosa ...

Se ne discuterà venerdì 7 luglio alle 18,30 al Marina Holiday Resort di Balestrate, dove si terrà il workshop dal titolo “Paesaggio estetico, il luogo come risorsa per la nostra rigenerazione urbana”, ...Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, ...