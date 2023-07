Per gli israeliani tra di loro si nascondono anche i combattenti di Hamas e della Jihad islamica, così hanno giustificato la violentissima operazione ,bombe, droni e soldati, che tra domenica 2 ...E ora la società rossoblù dovrà pagareeuro di multa e per 15 giorni (dal 10 a al 24 luglio ... occupava 61,60 metri di suolo pubblicotavoli e sedie, "in difformità del titolo autorizzativo, ...Al momento, infatti, mentre è già stato attivato il meccanismo per erogare i 5mila euro di primo sostegno immediato ai cittadinil'anticipo digià a luglio, ancora non è stato avviato il ...

3mila con sindrome Cushing, nuovo farmaco ha stessi effetti bisturi Taranto Buonasera

Non è ancora finita la maxi operazione militare israeliana nel campo profughi di Jenin, ci vorranno altre 24, 48 ore secondo i vertici militari israeliani, e tremila palestinesi hanno deciso di ...Presentato il programma della Banca centrale rivolto alla aziende di piccole dimensioni. Operativo dopo essere stato sperimentato, per circa un anno, in collaborazione con Confartigianato e Cna. Sono ...