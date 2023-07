L'Italia ha il record di casi diin Europa: il 90% degli italiani ne ha paura e quasi il 70% ha la sensazione che la loro presenza sia aumentataSi tratta di un piano ormai rodato a partire dal 2011 , da quando cioè sono state trovate le prime. In passato si trattava di casi sporadici, che non davano preoccupazione, mentre ...Il rischio di contrarre malattie da punture dio morsi di zecche sussiste e non è poi così ...trasmesse da tutte le zecche ma solo nelle zone in cui sono presenti zecche effettivamente. ...

Zanzare infette, allarme in Toscana: i sintomi e come proteggersi LA NAZIONE

L’Italia ha il record di casi di zanzare infette in Europa: il 90% degli italiani ne ha paura e quasi il 70% ha la sensazione che la loro presenza sia aumentata ...Il Piemonte è una delle Regioni più colpite. E gli italiani iniziano a temerle: il 90% degli intervistati in un sondaggio ne ha paura e quasi il 70% ha la ...