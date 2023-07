Zanzare | aumenta l’espansione di questi insetti in tutta Europa

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lesono sempre più aggressive in. Lo certifica il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Si tratta dell’agenzia indipendente dell’Unione Europea che controlla la diffusione di malattie infettive. Abbiamo imparato a conoscerla durante la pandemia di Covid. Ebbene, l’ECDC ha aggiornato le proprie mappe sulla presenza delle diverse specie dinel Vecchio Continente, segnalando la loro continua espansione, anche in regioni dove fino a qualche anno fa non erano presenti. Significa che cresce il rischio di trasmettere malattie legate a. “Potremmo vedere più casi ed eventualmente morti dovute a malattie come la dengue, la chikungunya e la febbre West Nile” ha detto Andrea Ammon, la direttrice dell’ECDC. Un esemplare ...

... mala nostra comprensione di quali potenziali agenti patogeni come virus o parassiti ... Ledel genere Culex come la Culex lactator sono una potenziale minaccia perché vettori di ...Malgrado la casa lustrata a specchio il terrore di essere invasi da blatte,, zecche ...anche la paura dei ladri, visto che salgono del 52% anche le richieste per installare gli impianti ...È entrata l'estate e con il caldo anche gli insetti come, pulci e zecche. In questi ultimi anni sono stati un vero terrore in Italia e colpiscono ... Anche quest'annoil numero di zecche ...

zanzare tigre italia europa dove e quando Velvet Mag

Una ricercatrice ha trovato quella che per la Finlandia è una nuova specie di zanzara, ma che noi conosciamo bene: la Culex modestus è un potenziale pericolo ...Casal Borsetti, Marina di Ravenna, Marina Romea e Punta Marina i punti più colpiti, come emerge dal monitoraggio settimanale di Azimut. Il comitato cittadino: "Già in inverno le prima avvisaglie" ...