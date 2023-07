Zanotti | «Giocato 5 anni all’Inter | contento di essere al San Gallo»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Mattiaha quest’oggi svolto la presentazione alla sua nuova squadra, il Sanin Svizzera. Sul canale Instagram ufficiale del club ilre ha parlato per la prima volta dopo il passaggio. NUOVA ESPERIENZA – Il terzino della Primavera dell’Inter, rinnovato per altri duedalla società meneghina, è stato girato in prestito per un anno in Svizzera. Questa la sua presentazione per il club in cui giocherà la prossima stagione: «Sono Mattia, originario di Lonato del Garda. Hoben 5nell’Inter, sono qui a Sanper un anno e contentissimo diqui. La mia miglior qualità è la velocità e la forza. Sono un terzino destro che può giocare anche a sinistra. Spero di dare ...

