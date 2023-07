(Di lunedì 3 luglio 2023) Secondo quanto riportato da Dave Meltzer del “Wrestling Observer”, seisono in via di programmazione per il prossimo Premium Live Event della WWE:. Al momento della pubblicazione, la WWE non ha ancora annunciato ufficialmente nessunper lo show, ma Meltzer fa sapere che iin questione saranno: Jey Uso contro l’Undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns. Questo perché, in seguito agli eventi di Money in the Bank dello scorso fine settimana, Reigns è stato schienato per la prima volta dal 2019, da Jey durante ildella Bloodline Civil War. Era la prima volta in tre anni e mezzo che “The Tribal Chief” veniva schienato in una. Cody Rhodes contro Brock Lesnar. Ennesimo faccia a faccia tra “The American Nightmare” e “The Beast”. ...

WWE: Sei match pianificati per SummerSlam 2023 – SPOILER Zona Wrestling

