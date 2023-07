WWE | Roman Reigns prima di essere sconfitto a MITB “perdona” Jey Uso

(Di lunedì 3 luglio 2023) La Bloodline è più o meno implosa dopo tutti gli eventi che hanno avuto luogo negli ultimi mesi. Tutto è iniziato quando Jimmy Uso ha tradito il Tribal Chief dopo averlo colpito con due superkick back to back. Il tutto è culminato con la vittoria degli Usos controe Solo Sikoa all’evento Money In The Bank. “Ti amo”… Alla fine dell’incontro, nel recente PPV, Jey ha fatto l’impossibile e ha, per lavolta dal 2019. Come sottolineato da un fan, quando Jey l’ha battuto,ha rotto il personaggio dicendogli chiaramente “Ti amo”. Dovremo aspettare e vedere come la WWE continuerà a gestire la storyline della Bloodline dopo la scioccante sconfitta. Inutile dire che ora i fan sono molto coinvolti nella vicenda.

Decisivo, dopo un tuffo a vuoto di Solo Sikoa, la Frog Splash di Jey Uso su. Per chi non fosse riuscito a seguirlo in diretta, Money in the Bank è visibile in differita sempre sulNetwork .... direttamente dalla O2 Arena di Londra e disponibile sulNetwork . Una notte in cui si ... che in Arabia Saudita era andato a un passo dalla vittoria del titolo controReigns. Occhio però al ......sulle frequenze di DMax e di Discovery+. Hanno commentato tre WrestleMania dal vivo dagli States e raccontato le gesta di campioni come John Cena, Eddie Guerrero, The Undertaker, The Rock,...

WWE: Rivelato l’avversario di Roman Reigns a SummerSlam *RUMOR* Spazio Wrestling

Roman Reigns ovviamente era visibilmente frustrato dopo l ... avanti per 3 mesi senza mettere in mezzo la cintura di Reigns fa comunque pensare che la WWE abbia intenzione di lasciare Reigns campione ...SummerSlam 2023 sarà il prossimo Premium Live Event della WWE. Sono già decisi sei match della card Sono passati due giorni dall’ultimo Premium Live Event di WWE Money in the Bank 2023. La Federazion ...