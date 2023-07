WWE | Roman Reigns andrà a processo! A SmackDown | si riunirà il tribunale tribale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo aver sconfittoe Solo Sikoa nel main event di Money in the Bank 2023 a Londra, i fratelli Uso si stanno prendendo la giusta rivincita sul tribal chief. Oltre alla groria derivante dal primo schienamento in oltre tre anni e mezzo per, i due fratelli hanno fatto un importante annuncio in chiave storyline per venerdì prossimo. IlsiNel loro account twitter ufficiale i due ex campioni tag team hanno scritto: “Questo venerdì sera al Madison Square Garden, in diretta su, il Tribal Chief sarà processato! Dopo tutto questo tempo, è il momento del: IL PROCESSO AL TRIBAL CHIEF...

Decisivo, dopo un tuffo a vuoto di Solo Sikoa, la Frog Splash di Jey Uso su.

Money in the Bank è stato consegnato agli archivi ma è chiaro che quanto successo soprattutto nel main event, farà parlare ancora molto. Gli Usos hanno sconfitto Roman Reigns e Solo Sikoa, con Jey che ...Paul Heyman ha postato uno scatto di Money In The Bank, proclamandosi scherzosamente il GOAT della WWE. Per la maggior parte della storica run da Campione Universale e poi Campione Universale Indiscus ...