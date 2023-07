WWE | Riecco Drew McIntyre a pieno servizio | lo scozzese tornerà anche a Raw questa notte

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 luglio 2023)nonostante mille voci sulla sua situazione contrattuale è finalmente tornato sugli schermi WWE in occasione di Money In The Bank. Lo, assente da WrestleMania 39, non ha perso tempo e ha attaccato con un Glasgow Kiss e una Claymore l’attuale Intercontinental Champion Gunther, mettendo quindi subito in chiaro le sue intenzioni. Si tornaa Raw In occasione del Draft,era stato draftato a Raw ma non aveva ancora avuto modo di apparire nello show rosso data la sua assenza. Ma ora è tutto pronto e con tutta probabilitànello show rosso già stacosì da alimentare ancora di più la sua faida con Gunther per costruire un match, valido per il titolo intercontinentale, in vista di SummerSlam. ...