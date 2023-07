WWE | Possibile match a Raw per determinare le prime sfidanti ai Women’s Tag Team Championships

(Di lunedì 3 luglio 2023) Questa notte si terrà il Raw post-Money In The Bank: l’evento svoltosi a Londra è stato ricchissimo di soprese. Infatti, durante lo show, abbiamo assistito al ritorno di Drew McIntyre ma anche al turn di Shayna Baszler su Ronda Rousey. Il tradimento della Submission Magician ai danni dell’ex campionessa UFC ha portato alla riconquista deiTagChampionship da parte di Raquel Rodriguez e della rientrante Liv Morgan. Le nuove campionesse, però, non potranno riposare visto che a Raw, probabilmente, si terrà unper decretare le loro prossime avversarie. Il rumour A riportare l’indiscrezione riguardo a untag-turmoilci ha pensato BWE, noto account Twitter:“No1 contender Womens Tag Turmoil”Il tweet non lascia spazio all’immaginazione e dunque è ...

...dell'ATP Andrea Gaudenzi ha parlato dell'accordo tra LIV Golf e PGA Tour come di un... Ne fanno parte l'accordo decennale con laper il wrestling, l'espansione nel mondo della Formula 1 ...Tra l'altro, usualmente per gli abbonati Prime è ancheusufruire di un periodo di prova ... non dovrete scaricare l'app di Discovery+ per prendere visione dei contenuti della, dato che ...... o l'organizzazione annuale di un Pay Per View in Arabia da parte dell'americanissima, il ... Se Messi accetta di sponsorizzare il paese fino allaassegnazione dei Mondiali 2030 significa ...

Ecco la data del possibile rientro di Carlito in WWE Tuttowrestling

È proprio quello che siamo. Ricordo di essere arrivato e di aver sentito che i tag team non sono considerati al top della WWE.” Jey ha aggiunto: “Hai sempre avuto ragazzi diversi che sono stati messi ...Ovviamente è sempre un piacere rivedere Cena su un ring WWE e a MITB ha certamente scaldato ancora di più i fan con il suo promo riguardante una possibile futura WrestleMania a Londra. One Night Only ...