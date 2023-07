WWE | È ancora previsto che Roman Reigns resto campione fino a WrestleMania 40

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nonostante sia in procinto ad arrivare ai 3 anni come, la scorsa settimana in quel di Money in The Bank abbiamo assistito ad un evento davvero significativo per. È giunto, per la prima volta dai tempi di TLC 2019, lo schienamento ai danni del Tribal Chief da parte di Jey Uso.ovviamente era visibilmente frustrato dopo l’accaduto, ed è anche ormai ovvia la caduta della Bloodline, quindi i fan iniziano già a pensare che un nuovosia ormai in arrivo.C’è da dire però che ciò che è accaduto a Money in The Bank non significhi per forza cheandrà a perdere la cintura. O, almeno, ciò non viene preso in considerazione al momento. Stando ...

WWE: Ancora aggiornamenti su John Cena dopo il suo ritorno a Money in the Bank Spazio Wrestling

Nonostante il ritorno a sorpresa e la richiesta di una Wrestlemania in quel di Londra, le parole di John Cena a Money in the Bank non sarebbero collegate ad un effettivo piano per portare lo Showcase ...C'è ancora curiosità nel sapere se effettivamente la WWE darà più opportunità ai talenti europei dopo la cancellazione di NXT UK ...