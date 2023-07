Martina Trevisan è stata eliminata al debutto a: l'azzurra ha ceduto alla spagnola SaraTormo con il punteggio di 6 - 3 6 - 1: guarda gli ...Nel 2011 vincere il primoè stato un ricordo incredibile, un coronamento dei sogni. Ma ... 18.21 - BREAKTORMO - La spagnola serve per il primo set, 5 - 3 contro Trevisan 18.19 - ...Martina Trevisan esce di scena al primo turno di, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England ... cede nettamente alla spagnola SaraTormo, ...

Wimbledon, Sorribes-Trevisan 6-3, 6-1: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Continua la maledizione di Wimbledon per Martina Trevisan. L'azzurra non ha mai vinto in carriera una partita sull'erba londinese e anche in questa edizione è stata eliminata al primo turno, perdendo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...