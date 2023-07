Wimbledon | Rublev - Purcell 6 - 3 | 7 - 5 | 6 - 4 | gli highlights

Super partenza di Andrey, che regola l'australiano Purcell in un'ora e mezza col punteggio di 6 - 3 7 - 5 6 - 4: guarda gli ......15 - Tra gli altri big match in corso al momento c'è la testa di serie numero 7opposta all'...00 - Tutto pronto per la 136esima edizione del torneo di, terza prova del Grande Slam ...Andreydopo che si è imposto su Max Purcell nel primo turno dicon il risultato di 6 - 3 7 - 5 6 - 4, ha parlato in conferenza stampa del suo rivale e del divieto a russi e bielorussi di ...

Wimbledon, i risultati di oggi: Djokovic e Rublev al 2° turno Sky Sport

Wimbledon - I risultati del tabellone maschile dopo il Day 1 londinese: super partenza di Andrey Rublev, che regola l'australiano Purcell in un'ora e mezza.Il campione in carica si impone al primo turno 6-3, 6-3, 7-6 (7-4) sull’argentino. Vincono anche il norvegese e Rublev ...