Wimbledon | rivivi la diretta | Sinner e Musetti al secondo turno

Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a. Musetti conquista la sua prima vittoria nel torneo imponendosi su Varillas 6 - 3, 6 - 1, 7 - 5 . Bene anche Sinner : l'altoatesino regola in scioltezza Juan Cerundolo in tre set. Sull'erba ...Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a. Musetti conquista la sua prima vittoria nel torneo imponendosi su Varillas 6 - 3, 6 - 1, 7 - 5 . Bene anche Sinner : l'altoatesino regola in scioltezza Juan Cerundolo in tre set. Sull'erba ...

Atp Eastbourne, rivivi la diretta: avanti solo Giorgi, fuori Cecchinato, Musetti e Paolini Corriere dello Sport

Derby azzurro al secondo turno del torneo 500 sull'erba tedesca vinto dall'altoatesino che si è imposto sul tennista piemontese ...Dal 17 al 18 giugno, presso il Circolo Tennis Almalama di Casperia (Rieti), avrà luogo Italica, il primo torneo di tennis per appassionati over 40 che amano le atmosfere di una volta. Italica: sport, ...