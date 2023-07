Wimbledon | Musetti parte bene Vince la Swiatek La pioggia interrompe i match

(Di lunedì 3 luglio 2023) Buona la prima per Lorenzosui prati di Londra . Nel primo turno del singolare maschile di, in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il toscano, ...

Seconda settimana obiettivo minimo' Al terzo tentativo, Lorenzoè finalmente riuscito a ottenere la prima vittoria a. Tanta acqua è passata sotto ai ponti rispetto a un anno fa, ...Cosa ti piace di più e cosa di meno di: "La cosa che mi piace di meno è il tempo, perché io sono uno che ama il sole. La cosa che mi piace di più è come la sto vivendo. Abbiamo ...Buona la prima per Lorenzosui prati di Londra . Nel primo turno del singolare maschile di, in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il toscano, numero 16 del mondo e 14esimo ...

Wimbledon 2023, le partite di oggi 3 luglio in diretta live: Musetti al secondo turno, che brividi! Sinner nel pomeriggio Virgilio Sport

Oggi verso le 14.45 sarà la volta di Martina Trevisan. Martedìi andrà in scena il derby fra Berrettini, scivolato al numero 36 del ranking ...Raonic, primo tennista canadese a raggiungere una finale Slam, ha parlato dei suoi rimorsi più grandi, le due sconfitte con Murray a Wimbledon e in Australia.