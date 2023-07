Wimbledon | la pioggia non ferma Djokovic | Musetti parte bene Domani derby tricolore Berrettini-Sonego

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il primo scroscio didell’edizione n.136 dei Championships interrompe per quasi un’ora il programma della giornata di debutto, ma non la corsa verso la storia di Novak, lanciato all’inseguimento dell’ottavo trionfo a. Opposto all’argentino Pedro Cachin il campione serbo, favorito n.2 del torneo, stacca in tre set il biglietto per il secondo turno (63 63 76(4))....

Tra l'altro, non ho molta esperienza nei match sospesi per, come mi è invece capitato in ... Prima dell'inizio del torneo avevi detto che l'anno scorso giocarenon era stato facile per ......anche la finalista in carica Ons Jabeur e il semifinalista uscente Cameron Norrie Day 2 a... Dopodiché, all'incirca verso le 16:00 -permettendo - esordio per l'idolo di casa: il due ...Laha fermato per circa un'ora il match del campione ...

Diretta Wimbledon, Sinner sfida Cerundolo: segui LIVE Corriere dello Sport

Il primo scroscio di pioggia dell’edizione n.136 dei Championships interrompe per quasi un’ora il programma della giornata di debutto, ma non la corsa ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...