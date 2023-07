Wimbledon | il torneo al via oggi | tutti gli Azzurri in gara

(Di lunedì 3 luglio 2023) Londra – Al via, lunedì 3 luglio, ildi2023. Cinque gli italiani subito in campo, con gli occhi puntati su Jannik Sinner, n. 8 del mondo, che avrà l’onore di esordire sul Centrale contro Juan Manuel Cerundolo. Appuntamento verso le 19 italiane. Il primo a scendere in campo sarà invece Lorenzo Musetti, alle 12 sul campo 14, contro il Juan Pablo Varillas. Per ilfemminile, Martina Trevisan affronta Sorribes Tormo nel secondo match sul Campo 6 dalle 12. A fine giornata Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. Il programma, come da consuetudine, sarà aperto dal campione uscente, il n. 2 del mondo Novak Djokovic, che inizierà la rincorsa all’ottavo titolo (quinto di fila), incrociando la racchetta con un altro argentino, Pedro Cachin, n. 67. ...

Paolo Bertolucci, 71 anni, sta per mettere i propri competenti e spesso taglienti commenti al servizio del 136° di Wimbledon, che parte oggi, dietro i microfoni di Sky, che trasmetterà in ...Jannik non ha paura di niente e nessuno, ha già battuto Alcaraz e a Wimbledon era in vantaggio di due set con Djokovic. Lo vedo lavorare duramente in ogni allenamento, l'importante è che non stia troppo a ...

Wimbledon, si parte con la prima carrellata di partite anche per quanto riguarda il tabellone femminile: notizie e pronostici.Inizia Wimbledon, ad aprire il programma sarà come sempre il campione in carica Novak Djokovic, che insegue l'ottavo titolo ...